Журналисты Липецкой области получили 15 наград на XXVI Форуме «Вся Россия-2022». Он проходит в Сочи с 22 по 28 сентября. В этом году в нём участвуют более тысячи журналистов из всех регионов России, есть делегации ДНР и Херсонской области, а также представители Индии и Сербии.

В образовательной программе форума состоялись встречи с известными журналистами, экспертами в области медиаиндустрии, прошли мастер-классы и круглые столы, работали дискуссионные клубы, выставочный центр и телевизионная гостиная.

Сегодня состоялось награждение победителей профессионального конкурса. У липецких журналистов несколько призовых мест: у сайта «ЛипецкМедиа» («Лучшая группа СМИ в социальных сетях»); журнала «Лица Липецкой области» («Лучший дизайн»); Анастасии Нестеренко из «Задонской правды» («Лучшая авторская публикация»); фотографа ИД «Липецкая газета» Ольги Беляковой; ИД «Липецкая газета» за проект «Мы из Ельца» («Спецпроект»).

Дипломантами фестиваля стали коллективы детского журнала «Золотой ключик» («Лучший дизайн»), газет «Сельская нива» («Лучший дизайн»); «Звезда» (Спецпроект «Пойдем – побегаем!»); «Задонская правда» («Лучшее журналистское произведение»), «Лебедянский вести» и «Маяк» («Лучшая группа СМИ в социальных сетях»), радиостанции «Липецк FM» («Спецпроект»), фотограф газеты «Донские вести» Сергей Дуванов («Лучшая работа фотографа»); журналист телеканала «Липецкое время» Анна Гаврилова-Голембовская («Лучшее журналистское произведение»), редактор отдела писем газеты «Лебедянский вести» Оксана Мельникова («Лучшее журналистское произведение»).