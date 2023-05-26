Сразу четыре награды завоевали журналисты из Липецкой области в конкурсе «Вместе в цифровое будущее». В нём принимали участие представители СМИ и блогеры из Центрального федерального округа.

От представителей медиасферы Центральной России в этом году поступило 359 работ. Традиционно самой популярной стала номинация «Интернет-СМИ», в которую было подано 126 заявок. От представителей печатной прессы поступило 87 работ. В номинацию «Телевидение» журналисты прислали 61 сюжет, а в «Радио и подкасты» – всего восемь. От блогерского сообщества в номинацию «Социальные медиа» поступило 30 работ. Ещё 35 заявок на конкурс пришли в двух спецноминациях – «Цифровизация региональных госуслуг» и «Киберриски в детской среде», работы в которых будет оценивать федеральное жюри.

Больше всех наград получили представители средств массовой информации из Липецкой области. В номинации «Телевидение» у липчан два призовых места – первое у Ирины Дмитриевой, представлявшей телеканал «Липецкое время» с работой «Нейросеть: что это такое?», второе у сотрудника ГТРК «Липецк» Романа Баданова с проектом «Клиентоцентричный регион. Липецкая область в тройке лидеров в цифровой трансформации». Второе место в номинации «Радио и подкасты» заняла сотрудница радиостанции «Липецк-FM» Екатерина Ушакова-Резвых с работой «Безопасный интернет». В номинации «Печатные СМИ» также в числе лучших журналист из Липецкой области – корреспондент «Липецких известий» Юлия Пажитных стала второй с публикацией «В режиме прямой трансляции».

Победили этапа в ЦФО вышли во второй, федеральный этап конкурса, итоги которого по пяти номинациям и двум спецноминациям будут подведены в Москве. Конкурс проводится компанией «Ростелеком» при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.