Успешные практики реализации социальных контрактов показали участникам пресс-тура. Начальник управления социальной политики Липецкой области Ольга Белоглазова рассказала журналистам, что воспользоваться этой востребованной мерой социальной поддержки в нашем регионе станет значительно проще. Планируется внесение серьёзных законодательных изменений.

«Социальный контракт – единственный инструмент, который позволяет не только поддержать доходы семьи на период выплаты, но и дать людям возможность преодолеть причины бедности на дальнюю перспективу, – отметила Ольга Белоглазова. – Потому так важно, что эту помощь будут предоставлять без учёта имущественных критериев. Мы начнём учитывать только среднедушевой доход в семье за три последних месяца, который должен быть ниже прожиточного минимума. Сейчас при определении нуждаемости берём во внимание жилые помещения, автомобили и земельные участки. Но имущество может перейти по наследству, и это не должно стать преградой для получения помощи».

По таким направлениям, как поиск работы и преодоление тяжёлой жизненной ситуации в приоритете липчане, у которых есть несовершеннолетние дети. Управление социальной политики Липецкой области предлагает и новое направление – развитие личного подсобного хозяйства, на которое жители региона смогут получить до 100 тысяч рублей. Ожидается, что эта поддержка будет одной из самых востребованных в сельской местности.

Ольга Белоглазова напомнила, что соцконтракт в Липецкой области действует семь лет и с каждым годом становится все более популярным. Если в 2019 году в регионе было заключено немногим менее пятисот соцконтрактов, то в 2020 году уже почти четыре тысячи, а в нынешнем их количество должно вырасти до 5,5 тысячи контрактов. Среди самых востребованных направлений – автосервисы, салоны красоты, пекарни. С каждым человеком ведётся индивидуальная работа в течение года, когда соцконтрактника ведут и консультируют по самым разным вопросам. Поэтому практически все проекты удачно реализованы. Многие из ещё недавно числившихся малоимущими теперь строят грандиозные планы по развитию бизнеса.

Виктор Савельев с помощью соцконтракта в декабре прошлого года открыл в Липецке автомастерскую. В будущем она будет переоборудована в покрасочную камеру. А рядом уже строится второй бокс с подъёмником – для ремонта авто. Через три месяца он планирует запустить полный спектр услуг по ремонту и восстановлению автомобилей после ДТП.

«Я попал под сокращение и оказался в трудной ситуации. Друг-юрист посоветовал подать документы на получение соцконтракта. Без особых проблем получил 250 тысяч рублей, которые потратил на строительство и покупку сварочного полуавтомата, плазменную резку и прочее оборудование», – рассказал Виктор Савельев.

Супруги Алиевы за короткий период не только вышли из категории малоимущих, но и вынашивают грандиозные планы по открытию точек ремонта обуви и изготовления ключей не только в Липецке, они намерены создать целую сеть в других городах.

«Мы живем в Грязях и уже обращались в соцзащиту в сложной жизненной ситуации, – рассказал Руслан Алиев. – У нас многодетная семья и денег постоянно не хватало. Первый раз мы заключили соцконтракт на строительство теплицы и обеспечили себя овощами. Теперь решили пойти ещё дальше. Арендовали помещение в Липецке, где большой поток посетителей, купили современное оборудование. У нас новый уровень обслуживания. Мы не просто чиним обувь, а ещё красим и облагораживаем её. Поэтому клиенты часто не узнают свои сапоги и ботинки, потому как те выглядят словно новые. Благодаря соцконтракту, ежемесячные доходы нашей семьи выросли вдвое».

Ольга Бородулина показала журналистам своё многопрофильное хозяйство, в котором развивается животноводство и растениеводство. Мини-ферма находится в посёлке Дачный. На небольшом участке сейчас идёт строительство, а, значит, далеко не все планы реализованы.

«Мы открылись летом прошлого года. По соцконтракту купили инкубатор, мотоблок, триммер, теплицу, стройматериалы. Теплица нам уже давала урожай овощей с раннего лета до поздней осени. На вырученные деньги собираемся расширять бизнес. Выращиваем кроликов, кур, бройлеров, перепелов. Приобрели ещё один участок в двенадцать соток, на котором установим ещё одну теплицу. Рассчитываем увеличить в несколько раз поголовье. Присмотрели четыре гектара земли, на которых разместим уже большое хозяйство. Спрос на натуральную продукцию растёт. В соцсетях у нас есть постоянные клиенты и их число постоянно увеличивается», – поделилась Ольга Бородулина.

У Натальи Кончеровой из города Грязи тоже большая семья – пятеро детей. Её детство и юность прошли в Узбекистане, где Наталья познала все тонкости восточной кухни. Свои навыки реализовала, работая поваром в столовой и даже в суши-баре. Но все эти годы она мечтала готовить блюда узбекской кухни. Пока мечта женщины сбылась наполовину. Она заключила соцконтракт на открытие пекарни. На 250 тысяч купила киоск, плиту, чебуречницу и прочее оборудование. Место популярное – рядом завод и техникум. Так что чебуреки, самса, манты, пирожки и беляши расходятся ещё до закрытия популярной точки общепита. Есть заказы от магазинов. Предприятие окупилось через полгода. Уровень доходов семьи вырос настолько, что Кончерова планирует открыть кафе с восточной кухней и пекарный цех. А в нём главным блюдом будет, конечно, узбекский плов.