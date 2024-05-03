Липецкие журналисты приняли участие в акции «Мы помним!». Она прошла на площади Героев Липецка в девятнадцатый раз. Традиционно накануне празднования Дня Победы ее организует липецкое журналистское сообщество. Почтить память героев пришли телевизионщики, радийщики, представители печатной прессы, новостных интернет-порталов, пресс-служб, ветераны отрасли.

Сейчас в Липецкой области есть свой военный корреспондент – сотрудница областной телевизионной и радиовещательной компании «Липецкое время» Анна Гаврилова-Голембовская. В Издательском доме «Липецкая газета» создана специальная группа, подготовившая два документальных фильма о подвигах липецких бойцов, воющих с нацистами «за ленточкой». В настоящее время монтируется третья лента.

В регионе нет ни одного редакционного коллектива, который бы не внёс свою лепту в поддержку воинов СВО. Например, коллектив райгазеты «Задонская правда» собрал миллион рублей спонсорских средств, закупил на них необходимую гуманитарную помощь и доставил ее в ДНР и ЛНР. Журналисты хлевенской газеты «Донские вести» с первого дня СВО принимают гуманитарку со всего района, сортируют, упаковывают, отправляют военнослужащим. Служебный кабинет главного редактора областного детского журнала «Золотой ключик» в настоящее время просто завален провизией для фронта. Скоро она отправится по назначению.

«Позиция сотрудников липецких средств массовой информации, считающих своим долгом находить и передавать правду о героических событиях читателям, слушателям, телезрителям, бесценна. Мы гордимся их патриотическим настроем и храним память об их предшественниках, также воспевавших истину и любовь к Родине», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.