Липецкие журналисты провели традиционную акцию «Мы помним» у Вечного огня

Липецкие журналисты провели митинг у Вечного огня на площади Героев в Липецке в память о коллегах-фронтовиках. Акция «Мы помним» с 2005 года проводится ежегодно 5 мая, накануне Дня Победы в День советской печати, как напоминание о том, что информационная война неразрывна с настоящей, а вести её — такой же подвиг, как и само сражение за Родину и жизнь. Работники и руководители СМИ Липецкой области почтили погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

С территории нынешней Липецкой области защищать страну от фашистов в сороковые годы прошлого столетия ушли больше 200 журналистов. Они не только стояли с оружием, но и вели летопись тех кровавых, но героических дней. Вернувшиеся корреспонденты-фронтовики работали в газетах, на радио, а спустя некоторое время — и на ТВ.

«Накануне великого праздника — Дня Победы — особое значение приобретают акции, направленные на сохранение исторической памяти и укрепление гражданского единства. Это выражение благодарности ветеранам Великой Отечественной войны и уважения подвигу народа», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.