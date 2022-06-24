Правительство Российской Федерации в этом году приняло решение о введении моратория на проведение плановых и внеплановых проверок в отношении бизнеса всех уровней до конца 2022-го. Для ИТ-компаний мораторий введен на три года – до 2025 года. Решение направлено на снижение административного давления на бизнес.

Компании Липецкой области, которые работают в сфере информационных технологий, адаптируются к современным реалиям: ищут новых поставщиков оборудования и программного обеспечения. По словам их руководителей, проблем с этим нет. Они также отмечают плюсы моратория на плановые и внеплановые проверки надзорных органов.

Также Минцифры России запустило программу поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Компании и ИП с годовым доходом до 2 млрд рублей и числом сотрудников не более 250 человек могут приобрести ПО российских разработчиков со скидкой 50%. Кроме того, производителям и потребителям IT-продукции и услуг предоставляются гранты до 500 млн рублей.

«Введенные Правительством России льготы направлены на то, чтобы отрасль IT хорошо себя чувствовала. Чтобы больше людей шли в IT, открывали компании, стартапы и занимались этим. Те компании, которые работают на внутренний рынок, а таких в Липецкой области большинство, от санкций не страдают. Да, есть затруднения с покупкой оборудования, но я уверен, что импортозамещением эта проблема скоро решится, – прокомментировал начальник управления цифрового развития Липецкой области Станислав Корниенко. Информация об актуальных мерах поддержки ИТ-отрасли аккумулирована в специальном разделе сайта Правительства Липецкой области «Меры поддержки компаний».