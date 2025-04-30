Липецких архитекторов зовут в программу профразвития от Минстроя, Правительства России и ДОМ.РФ

Жители Липецкой области могут попасть в лидерскую программу профессионального развития «Архитекторы.рф», которая помогает раскрыть потенциал специалистам в области архитектуры, градостроительства, муниципального и госуправления. Заявки принимают до 18 мая включительно на официальном сайте. Все необходимые участникам материалы доступны по этой ссылке.

Программа проводится ДОМ.РФ при поддержке Минстроя и Правительства России в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». К участию приглашают не только дипломированных архитекторов и градостроителей, но и социологов, экологов, географов, культурологов, политологи, экономистов, антропологов, юристов и специалистов в сфере туризма и коммуникаций.

На первом этапе конкурсного отбора кандидатам нужно заполнить анкету и отправить профессиональное портфолио. Успешным конкурсантам будет предложено пройти видеоинтервью. Заключительным этапом отбора станет заседание экспертной комиссии, которая определит состав седьмого потока лидерской программы.

Финалистов квалификационного отбора ждёт образовательная программа продолжительностью около восьми месяцев, которая будет включать четыре очных модуля. Предусмотрены различные форматы обучения, в том числе исследовательские поездки по России и зарубежью, лекции, встречи с экспертами и работу в проектных группах. Слушатели программы станут частью профессионального междисциплинарного сообщества выпускников, сообщили организаторы.

«Считаю, что это отличная возможность для наших специалистов раскрыть свой потенциал, и в дальнейшем внести вклад в развитие городов и сёл региона. Вместе мы сможем создать комфортную и современную среду для наших жителей», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.