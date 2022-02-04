Как сообщили в муниципальном управлении благоустройства, основная задача на предстоящие выходные – расчистка дорог-дублёров в Липецке. В плане улицы Терешковой, Космонавтов, Титова и другие.

— Понимаем, что многие местные проезды и тротуары существенно сужены из-за большого количества снега. С учётом прогноза синоптиков направим максимально возможное число техники для устранения проблем. Во время работ движение на этих участках может быть затруднено. Просим липчан отнестись к этому с пониманием, — сообщили в управлении.

Работы по вывозу снега продолжатся и на других улицах. В выходные специалисты планируют наводить порядок на Водопьянова, Петра Смородина, Доватора, Циолковского и иных участках улично-дорожной сети областного центра. Ежедневно графики уборки на ближайшие сутки публикуются в Инстаграм-аккаунте управления @mbuupravlenie.