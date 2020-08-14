Липецких должников не выселят из залогового жилья до конца года

Банк России досрочно продлил период действия некоторых мер поддержки населения, ранее действовавших до 30 сентября 2020 года. Теперь рассчитывать на послабления липчане могут до 31 декабря.

«Любая помощь людям в сегодняшней сложной ситуации очень важна, – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Органы власти всех уровней постоянно увеличивают господдержку населения. Вместе мы сможем преодолеть любые трудности».

Банкам и микрофинансовым организациям рекомендовано продолжить реструктурировать кредиты гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в рамках собственных программ, не назначать пени и штрафы. Аналогичная инициатива направлена и на поддержку представителей малого и среднего бизнеса.

Также банкам предлагается продолжить обслуживать клиентов в случае, если срок действия документа, удостоверяющего личность, истек с 1 февраля по 15 июля 2020 года. Еще одна рекомендация касается не только кредитных организаций, но и жилищных накопительных кооперативов. Им предложено приостановить процедуру принудительного выселения должников из жилья. Избегать штрафных санкций рекомендовано и страховым компаниям в случае ненадлежащего исполнения договора добровольного страхования гражданином.

Как сообщили в Отделении Липецк ГУ Банка России по ЦФО, по сравнению с началом пандемии коронавируса, ситуация в финансовом секторе улучшается. Благодаря мерам поддержки многие липчане восстанавливают свое материальное положение. Так, по состоянию на 5 августа, в Липецкой области одобрено более 9 тысяч заявок о реструктуризации кредитов физических лиц, в том числе на получение кредитных каникул. Новые инициативы направлены на дальнейшее улучшение экономической ситуации.