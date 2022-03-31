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Липецких литераторов печатают в США

1 час назад
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В 2021 году, по инициативе союза писателей «Воинское содружество» был издан международный тематический сборник «На что похожа Любовь?». Эта книга настолько впечатлила зарубежных русскоязычных читателей, что американский журнал «Сова», выходящий в Атланте (штат Джорджия) посвятил этому сборнику два номера. Несмотря на осложнение международной обстановки, руководитель местной литературной студии «Краски жизни» Алёна Кофман подготовила две большие публикации посвященные творчеству наших литераторов. В мартовском номере журнала были опубликованы стихи 16 поэтов Липецкой области, а в апрельском номере, который выйдет на днях в печать, будут представлены произведения трех прозаиков: В. Баюканского (Липецк), А. Колесника (Тербуны) и Г. Шеламовой (Елец).

Алёна Кофман публикует произведения липчан в течение трех лет, давая возможность зарубежным читателям знакомиться с творчеством наших авторов.

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