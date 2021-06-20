Сотрудников здравоохранения Липецкой области и ветеранов отрасли с профессиональным праздником — Днем медицинского работника, который отмечается в России сегодня — поздравили глава администрации региона Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Павел Путилин.

«Сегодня, находясь на переднем крае борьбы с новой коронавирусной инфекцией и другими тяжелыми заболеваниями, самоотверженно выполняя служебный долг, вы спасаете человеческие жизни и при этом рискуете своей собственной, – говорится в поздравлении. – Медицинские работники Липецкой области – врачи, фельдшеры, медсестры, санитары, водители скорой помощи – всегда отличались высочайшим профессионализмом и лучшими человеческими качествами. Поэтому те меры поддержки, которые приняты в последние годы, стали лишь малой толикой благодарности, которую государство, общество, каждый из нас может вам выразить. Мы и дальше будем оказывать вам всестороннюю помощь, совершенствовать систему здравоохранения в целом.

В Липецкой области продолжается реализация инициированного Президентом России Владимиром Путиным национального проекта «Здравоохранение», целью которого является увеличение продолжительности жизни, укрепление материально-технической базы медицинских учреждений. Сегодня мы многое делаем для развития сферы здравоохранения: привлекаем новых специалистов, ремонтируем поликлиники и больницы, открываем фельдшерско-акушерские пункты, закупаем специализированный автотранспорт, оборудование. Наша общая задача – сделать медицинскую помощь доступнее и качественнее, а условия работы медиков – комфортнее. Уверены, что вместе мы добьемся намеченных целей.

Дорогие друзья! Спасибо за ваш труд, за неоценимый вклад в укрепление здоровья жителей Липецкой области. Мы часто слышим от вас теплые, ободряющие слова, которые помогают нам преодолевать недуги, вызывают прилив жизненных сил и просто поднимают настроение. Очень хочется, чтобы и вам почаще говорили их пациенты и даже совсем незнакомые люди. Вы это заслужили, потому что выполняете важную миссию на земле – бережете жизни».

Игорь Артамонов и Павел путилин пожелали липецким медработникам, их семьям и близким крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго.