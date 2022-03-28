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Липецких педагогов научат справляться со стрессом

54 минуты назад
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29 марта стартует региональный форум педагогов. Участники встретятся на берегу Матырского водохранилища на базе отдыха «Бригантина». Организатором мероприятия выступил ресурсный центр регионального отделения РДШ Центра дополнительного образования Липецкой области.

Отбор на форум педагогов прошли 50 представителей сферы образования и воспитания муниципальных районов и городских округов Липецкой области.

В течение трёх дней на семинарах участники узнают о способах профилактики эмоционального и профессионального выгорания, научатся использовать специальные практики. К примеру, заместитель директора воронежского «Областного молодежного центра», председатель регионального отделения РДШ Воронежской области Денис Припольцев поделится с коллегами секретами работы с подрастающим поколением. На площадке также будет работать психологическая мастерская «Антистресс». Специалисты областного липецкого Центра «СемьЯ» расскажут о методах арт-терапии в преодолении «синдрома эмоционального выгорания», проконсультируют педагогов в области детско-родительских отношений.

Форум педагогов организован на средства гранта Всероссийского конкурса молодёжных проектов в рамках образовательного форума «Территория смыслов» в Липецкой области.

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