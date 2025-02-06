Составлять бухгалтерскую отчетность научили участников семинара на площадке Липецкой областной научной библиотеки. Организатором выступил партнер центра «Мой бизнес» и Липецкой торгово-промышленной палаты – Ассоциация содействия профессиональной деятельности бухгалтеров и аудиторов Центрально-Черноземного региона (Ассоциация СПДБА ЦЧР).

Лекторы рассказали о новых требованиях, актуальных рекомендациях Минфина России, сложных моментах, типовых ошибках, выявляемых по итогам аудиторских проверок. Подробно остановились на том, как предприятию на общей системе налогообложения взаимодействовать с поставщиками на «упрощенном НДС», разобрали возможные риски и как их избежать. Отдельно рассмотрели обзор решений ФНС по жалобам налогоплательщиков.

Как отметили в АНО «ЦПЭ Липецкой области» (центр «Мой бизнес»), семинар по вопросам бухгалтерской отчетности подготовлен специально для компаний малого и среднего бизнеса. У крупных компаний больше возможностей позволить провести какие-то ликбезы для своих специалистов. Подобные обучающие мероприятия по повышению уровня грамотности и предпринимательских компетенций – одна из приоритетных задач государственной поддержки.

«В Липецкой области проводится множество курсов и семинаров для тех, кто хочет начать свое дело или следовать современным трендам. Это мощный инструмент, способствующий развитию МСП и повышению их устойчивости на рынке. Компании, регулярно обучающие своих сотрудников, имеют больше шансов на успешное развитие и рост в условиях конкуренции», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Реализация мер поддержки малого и среднего предпринимательства центром «Мой бизнес» Липецкой области продолжается по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.