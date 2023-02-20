Реализацию пилотного проекта «Агрегатор X5» обсудили сегодня участники еженедельного совещания в правительстве Липецкой области. Его провёл руководитель региона Игорь Артамонов.

Проект запустили осенью 2022 года. Он предполагает взаимодействие сельхозпроизводителей Липецкой области и компании Х5 Retail Group. Липецкие фермеры получили возможность напрямую поставлять свою продукцию в крупную федеральную торговую сеть. Причём товары распределяются не только по магазинам внутри региона, но и доставляются в ряд соседних областей.

В ноябре 2022 года компания начала принимать от липецких фермеров овощи и фрукты. В феврале текущего года на прилавки стала поступать местная продукция категории «Фреш» – молочные товары, колбасные и мясные изделия.

Сейчас в проекте участвуют уже 15 сельхозпроизводителей из семи муниципалитетов. Они уже поставили в торговые сети больше 770 тонн овощей и фруктов; молочной продукции – 10 наименований; колбасы, мяса и полуфабрикатов – 12 наименований. Скоро на полках супермаркетов появятся товары от жителей региона, которые открыли своё дело на средства соцконтракта.

«На следующем этапе постараемся вовлечь в проект как можно больше фермеров, которые открыли бизнес на средства соцконтракта. Договорённости есть. Натуральную продукцию от маленьких хозяйств можно будет приобрести в магазинах уже осенью – когда созреет урожай», – прокомментировал губернатор, а также добавил, что в ближайшее время посетит магазины, участвующие в проекте, и посмотрит, как реализуются местные товары и есть ли на них спрос.