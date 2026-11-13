Липецких школьников научат, как не стать жертвами интернет-мошенников

Как действовать, если перешёл по подозрительной ссылке, сообщил мошенникам код из СМС или обнаружил ложную информацию о себе в интернете? Ответы на эти вопросы школьники узнают из нового урока всероссийского проекта «Цифровой ликбез».На примере мультяшных героев детям объяснят, как проверить устройство на вирусы, восстановить доступ к аккаунту, сменить пароли и защитить личные данные.

Обучающий ролик и методические материалы доступны на сайте цифровойликбез.рф. Урок подготовлен при участии «Лаборатории Касперского» в поддержку национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

«Сегодня дети с раннего возраста пользуются интернетом, но не всегда могут распознать мошенников. Важно научить их не только соблюдать правила безопасности, но и правильно действовать, если обман уже произошёл. Чем раньше ребёнок получит эти знания, тем увереннее сможет защитить себя в цифровом мире», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.