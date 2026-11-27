Что делать, если сообщил мошенникам код из СМС, скачал вирус или обнаружил ложную информацию о себе в интернете? Ответы на эти вопросы узнали ученики 5 и 8 классов школы №34 Липецка на открытом уроке «Цифрового ликбеза».

Занятие провела заместитель министра цифрового развития Липецкой области Ирина Ильина. Она объяснила школьникам, как восстановить доступ к аккаунтам, проверить устройство на вирусы и защитить личные данные.

Особое внимание уделили первым действиям после столкновения с мошенниками. Детям посоветовали сразу обращаться за помощью к родителям или учителям, не удалять подозрительную переписку, сохранять скриншоты и менять пароли. Также ребята узнали, зачем нужна двухфакторная аутентификация.

Проверить свои знания школьники смогли на сайте цифратест.рф. Пройти тест и получить сертификат может любой желающий. Обучающие видеоролики и дополнительные материалы доступны на сайте цифровойликбез.рф.

Проект «Цифровой ликбез» проводится в поддержку национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

«Сегодня важно не только учить детей пользоваться цифровыми технологиями, но и объяснять, как защитить себя в интернете. Мошенники постоянно придумывают новые способы обмана, и даже взрослые не всегда могут их распознать. Поэтому школьники должны знать, как действовать в опасной ситуации, сохранить свои данные и вовремя обратиться за помощью», — сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.