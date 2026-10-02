Липецких студентов учат управлять коллаборативными роботами

Студенты Липецкого колледжа искусственного интеллекта в машиностроительной отрасли осваивают новое оборудование. Их учат управлять промышленным коллаборативным роботом.

Как сообщили в региональном министерстве образования, автоматизированный комплекс превращает цифровые чертежи в детали для станков. Специалист создаёт модель в программе, а «умный» робот помещает заготовку в станок, который точно выполняет обработку и вытачивает нужную деталь из металла. Это позволяет автоматизировать процесс загрузки заготовки и выгрузки готового изделия.

Обучаются на высокотехнологичном оборудовании будущие машиностроители и слесари-ремонтники, чтобы сразу после выпуска работать на современных производствах Липецкой области.

«Современное производство невозможно без автоматизации и робототехники. Важно, чтобы студенты учились работать на оборудовании, которое они встретят на реальных предприятиях. Такой подход сокращает путь от колледжа до рабочего места и делает наших выпускников востребованными на рынке труда», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.