Полёты на черноморские курорты стартовали из липецкого аэропорта. Рейсы в Сочи, Анапу и Крым осуществляет авиакомпания S7. На аэробусе А320 сможет могут отправиться 144 пассажира. Сегодня из воздушной гавани нашего региона в Сочи улетели 116 человек.

О работе над расширением географии полетов из аэропорта областного центра еще в ноябре 2020 года рассказывал глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

«Аэропорт Липецка активно развивается, ведь это не просто визитная карточка региона, но и важный стратегический пункт. Мы постоянно работаем над расширением географии полетов, чтобы летать из Липецка стало еще удобнее, а к нам в регион приезжало больше гостей», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

С 28 апреля по 30 сентября липчане могут улететь в Сочи по средам и воскресеньям, в Симферополь – по понедельникам и четвергам, в Анапу – по четвергам и субботам. Также из Липецка возможно улететь в Москву, Санкт-Петербург, Казань и Минеральные воды.