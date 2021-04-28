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Липецкий аэропорт открыл полёты на черноморские курорты

28 минут назад
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Полёты на черноморские курорты стартовали из липецкого аэропорта. Рейсы в Сочи, Анапу и Крым осуществляет авиакомпания S7. На аэробусе А320 сможет могут отправиться 144 пассажира. Сегодня из воздушной  гавани нашего региона в Сочи  улетели 116 человек.  

О работе над расширением географии полетов из аэропорта областного центра еще в ноябре 2020 года рассказывал глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

«Аэропорт Липецка активно развивается, ведь это не просто визитная карточка региона, но и важный стратегический пункт. Мы постоянно работаем над расширением географии полетов, чтобы летать из Липецка стало еще удобнее, а к нам в регион приезжало больше гостей», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.   

С 28 апреля по 30 сентября липчане могут улететь в Сочи по средам и воскресеньям, в Симферополь – по понедельникам и четвергам, в Анапу – по четвергам и субботам. Также из Липецка возможно улететь в Москву, Санкт-Петербург,  Казань и  Минеральные воды.

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