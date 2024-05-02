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Пока международный аэропорт «Липецк» не осуществляет полёты, арендатор приступил к капитальному ремонту фасада здания терминала. Согласно проекту, подрядчик использует современные композитные материалы, чтобы облегчить конструкцию, в том числе и визуально.

Обновят входные группы, сделают навес, установят большие электронные табло – на входе и со стороны зоны вылета. Отличительным элементом станет липовая роща на фасаде. Её выполнят из металла. Здание будет подсвечиваться в тёмное время суток.

Сейчас подрядчик демонтирует старую плитку, которой было облицовано здание. Следующий этап – замена панорамного остекления.

«Арендатор выполняет все обязательства. А это не только ремонт, но и обновление оборудования и техники», – отметил губернатор региона Игорь Артамонов.

Для перевозки пассажиров от терминала до самолёта приобретён новый автобус МАЗ. Низкопольный, с кондиционерами. Длина корпуса – 14,5 метра.Он рассчитан на 120 человек.