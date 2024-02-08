Проект Агрегатор, созданный по инициативе губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, выходит на новый уровень и начинает поставлять продукцию фермеров и соцконтрактников в другие регионы. Как сообщили в региональном управлении потребительского рынка и ценовой политики, продукция отправляется в распределительные центры крупнейшего ретейлера: «Краснодар-Адыгея», «Краснодар», «Невинномысск» и «Ростов». Первая партия – 40 тонн.

«Продукция местных фермеров востребована у покупателей в регионе. Многие отмечают хорошее качество и натуральность товаров. Уверен, что и за пределами нашей области спрос на липецкие продукты будет достойным, а наши хозяйства после расширения географии продаж смогут развивать свои производства и увеличивать заработок», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Напомним, что с начала работы проекта Агрегатор в Липецкой области отгружено порядка 3,6 тысячи тонн плодовоовощной продукции, более 30 тонн колбасной и мясной гастрономии и 54 тысячи единиц молочной продукции.

Ранее пилотный проект «Агрегатор», реализуемый в Липецкой области, был рекомендован Советом Федерации РФ для применения в других регионах. Перенимать опыт регулярно приезжают представители разных областей России.