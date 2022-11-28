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Концерт «Ансамбль «Раздолье» — 55!» пройдет 4 декабря в областном центре культуры, народного творчества и кино. Праздничные торжества начнутся с открытия мемориальной доски заслуженному деятелю искусств РФ Валерию Шелякину. Также в фойе пройдет выставка, посвящённая ансамблю.

Ведущий коллектив Липецкой области, работающий в жанре «народный танец», продемонстрирует в юбилейной концертной программе хореографические постановки, основанные на традициях Липецкой области. Легендарные танцевальные полотна основателя коллектива Валерия Шелякина: «Сюита фольклорных танцев Липецкой области «Растащиха», «Русское Раздолье», «Трепак». Традиционно в программе будет представлен блок танцев народов мира. Подарком станет премьера хореографической постановки сына Валерия Серафимовича – Алексея Шелякина.

«В регионе бережно хранят традиции, которые позволяют и через много поколений прикоснуться к культурному наследию наших предков», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

С оригинальными творческими поздравлениями выступят коллективы ОЦКНТ: ансамбль русской песни «Россиянка», фольклорный ансамбль «ВЕРА», ансамбль танца «Родничок» — коллектив-спутник юбиляра. Также на сцене выступят студенты Липецкого областного колледжа искусств имени К. Н. Игумнова и участники ансамбля «Раздолье» разных поколений.