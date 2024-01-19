Около 4,5 млрд рублей предусмотрено в федеральном и областном бюджетах на финансирование агропромышленного комплекса Липецкой области в текущем году. Больше всего средств господдержки пойдет на комплексное развитие сельских территорий – более 1,8 млрд рублей. По этой программе в малых городах и в сельской местности строятся и ремонтируются детские сады и школы, социальные объекты и дороги, благоустраиваются территории.

На развитие приоритетных подотраслей АПК и малых форм хозяйствования в рамках единой «объединенной» субсидии будет направлено 897,8 млн рублей. На возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам – 535,9 млн рублей. Также в областном бюджете предусмотрено 324,5 млн рублей для софинансирования с федеральным бюджетом субсидий для возмещения прямых затрат на строительство и модернизацию объектов АПК. Отбор этих объектов будет проводиться Минсельхозом России позднее.

В 2024 году аграриям, занимающимся выращиванием зерновых культур, продолжат возмещать часть затрат на их производство и реализацию. На эти цели запланировано более 310 млн рублей. На вовлечение в оборот земель сельхозназначения и развитие мелиоративного комплекса будет направлено 114,6 млн рублей.

В прошлом году в стране началась реализация федерального проекта по стимулированию производства картофеля и овощей. По этому направлению липецкие аграрии из федерального и областного бюджетов получат 275,1 млн рублей. Также на относительно новое для региона направление господдержки – развитие сельского туризма – в текущем году запланировано 10 млн рублей.

На региональный проект «Акселерация субъектов МСП», реализуемый в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», будет направлено 181,4 млн рублей.

Как сообщили в управлении сельского хозяйства Липецкой области, для сравнения, по итогам прошлого года господдержка составила порядка 3,8 млрд рублей. А озвученная на 2024 год сумма – не окончательная, в течение года она будет расти.

«Аграрии работают в непростых условиях и им важно чувствовать, что государство ценит их труд и поддерживает. Это хороший стимул развивать свое хозяйство и стремиться к новым вершинам», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.