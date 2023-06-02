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Гуманитарный груз по поручению губернатора региона Игоря Артамонова доставлен бойцам липецкого артиллерийского реактивного дивизиона имени Олега Пешкова. Бойцам привезли стройматериалы, которые сейчас необходимы в лагере, где липчане проходят боевое слаживание.

С представителями областного правительства месторасположение дивизиона посетила исполнительный директор региональной Ассоциации юристов Ольга Линькова. Она проконсультировала бойцов. Все вопросы взяты на контроль, в том числе губернаторский.

«Мы поддерживаем постоянную связь с нашими именными дивизионами, обеспечиваем всем необходимым. Ни один вопрос, поступающий от бойцов, не остаётся без внимания», – отметил губернатор Игорь Артамонов.

Командир дивизиона отмечает, что среди бойцов сложилось хорошее взаимопонимание. Всех устраивает быт, обеспечено хорошее питание. А недавно у дивизиона появился талисман – они приютили собаку. Назвали Липкой – в честь родного региона.