Золото чемпионата России выиграл липецкий мастер спорта международного класса Кирилл Лучкин. Лучшим в байдарке-двойке на дистанции 1000 метров он стал в тандеме с московским спортсменом Иваном Епишиным, сообщает региональное управление физической культуры и спорта.

«Сегодня представители Липецкой области – в лидерах мирового спортивного движения. Улучшению условий тренировок спортсменов мирового уровня, которые отстаивают честь нашей страны на турнирах самого высокого ранга, в регионе уделяется особое внимание», – подчёркивает руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов.

Командный чемпионат России и Всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ проходят в Краснодаре. Спортсмены со всей страны сражаются за 30 комплектов наград в гонках одиночек, двоек и четвёрок на дистанциях 200, 500, 1000, 5000, 10000 метров и в эстафетах 4×200 м. Соревнования продлятся до 30 сентября.