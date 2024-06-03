Многодетные семьи региона могут принять участие в конкурсе «Семейная копилка», который проводит отделение Банка России по Липецкой области. Награждение победителей пройдёт 8 июля, в День семьи, любви и верности.

Процесс выбора необходимых материалов и создания копилки участники должны снять на видео. Продолжительность ролика не должна превышать одной минуты. Видео необходимо загрузить на облачное хранилище и до 16 июня 2024 года прислать ссылку на данный электронный адрес: skopilka-tsfo@mail.ru. В теме письма должны быть указаны контактные данные участника.

Оригинальность и качество исполнения копилок оценят члены жюри. В состав конкурсной комиссии войдут представители липецкого отделения Банка России, управления социальной политики Липецкой области и региональных СМИ. Подведение итогов конкурса состоится 8 июля. Участники будут награждены благодарственными письмами, а тройка лидеров – грамотами и памятными сувенирами. Кроме того, пройдёт вручение Приза зрительских симпатий. Для определения победителя в этой номинации на официальной странице областного управления соцполитики в соцсети «ВКонтакте» будет организовано голосование с участием всех представленных на конкурс работ.

«Прививать навыки финансовой грамотности необходимо с раннего возраста, в первую очередь – на уровне семьи. Такие конкурсы способствуют формированию полезных финансовых привычек у детей, научат их бережливости и осознанному отношению к деньгам», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.