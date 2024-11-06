Субсидию до 30 млн рублей могут получить бизнесмены Липецкой области на развитие туристской инфраструктуры. Заявки от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц до 15 ноября принимает региональное управление экономического развития. Подать заявку можно на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки — площадке ГИИС «Электронный бюджет». Подробно с условиями можно ознакомиться здесь. Консультации по телефону: +7(4742)22-86-95.

Предприниматели могут потратить субсидию на приобретение туристского оборудования, разработку новых туристских маршрутов, создание электронных путеводителей, развитие доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья и объектов кемпинг-размещения. Субсидия на развитие туристской инфраструктуры выдается предпринимателям в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Такая мера поддержки вводится впервые.

«С каждым годом Липецкую область посещает все больше туристов. Этот факт радует. Но чтобы эта тенденция сохранилась, нам к уже имеющимся объектам гостеприимства и интересным локациям нужно добавлять что-то новое и интересное современное путешественнику. Проекты у липчан есть. Замечательно, что на их реализацию можно получить господдержку», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.