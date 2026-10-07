Липецкий бизнес получил почти 2,5 млрд рублей финансовой поддержки

За девять месяцев 2026 года с помощью регионального Фонда поддержки МСП компании и ИП Липецкой области привлекли почти 2,5 млрд рублей. Одним из востребованных инструментов остаются льготные займы.

С начала года Фонд выдал 217 займов на общую сумму 567 млн рублей. В числе действующих программ – заём «Специальный» на сумму до 3 млн рублей для бизнеса, столкнувшегося с повреждением товара на складе маркетплейса. Ставка – от 3,5%. При соответствии требованиям программы процент по уже действующему займу в Фонде также можно снизить до её условий.

Среди получателей – липчанка Маргарита Тамошенцева. Она занимается продажей аксессуаров для волос на маркетплейсе. Из-за пожара на складе сгорела часть товара, и предприниматель столкнулась с необходимостью быстрого восстановления запасов и продолжения работы. Для пополнения оборотных средств Маргарита получила в Фонде 1 млн рублей.

Ещё один способ получить финансирование – поручительство Фонда по банковским кредитам. За девять месяцев оформлено 36 поручительств на сумму 301,8 млн рублей. Благодаря этому предприниматели смогли привлечь в банках 1,9 млрд рублей финансирования.

«Льготные займы и поручительства дают предпринимателям возможность развиваться даже в сложных ситуациях, сохранять рабочие места и наращивать обороты. Мы видим, что инструменты Фонда востребованы, и будем развивать эту работу дальше», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Поддержка оказывается по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Узнать более подробную информацию можно по телефону: +7 (4742) 56-20-20, на сайте lipfond.ru, во «ВКонтакте» или МАКС-канале, а также в центрах «Мой бизнес» в Липецке (ул. Кузнечная, 8) и Ельце (ул. Карла Маркса, 15).