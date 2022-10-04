Бизнесмены Липецкой области готовы помогать мобилизованным жителям региона. Представители общественного объедения «Деловой России» выступили с инициативой мобилизовать бизнес и организовать сбор средств в единый фонд, средства из которого пойдут на всестороннюю поддержку призванным в рамках частичной мобилизации. К инициативе также присоединились Союз «Липецкая торгово-промышленная палата», ЛРО «Опора России».

С предпринимателями встретился заместитель губернатора Сергей Курбатов. Встреча прошла в центре «Мой бизнес».

«Крупные и средние предприятия уже помогают мобилизованным и их семьям. Очень рад, что присоединился и малый бизнес, и общественные объединения. Чтобы этот процесс был системным, в регионе создан фонд социально- экономического развития Липецкой области, куда все желающие могут переводить средства», — сказал Сергей Курбатов.

На встрече также присутствовал руководитель штаба общественной поддержки «Своих не бросаем» в Липецкой области» Дмитрий Батищев. Он рассказал о проделанной работе штаба, сборе гуманитарной помощи и о том, в чем сейчас нуждаются военнослужащие.