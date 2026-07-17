Липецкий бизнес принял участие в деловой встрече с представителями черноморских здравниц

Липецкую торгово-промышленную палату с рабочим визитом посетила делегация из Анапы. В ее состав вошли представители Союза «ТПП города-курорта Анапа» и руководители ведущих здравниц. Цель визита — презентация курортного и лечебно-оздоровительного потенциала Анапы, установление деловых контактов и обсуждение форматов сотрудничества в интересах здоровья работников.

Открывая встречу, директор АНО «ЦПЭ Липецкой области» (центр «Мой бизнес» Липецкой области), президент Липецкой ТПП Анатолий Гольцов подчеркнул значимость межрегионального диалога для социальной политики предприятий. Гости же подробно рассказали о туристическом потенциале курорта, отметив, что Анапа включает несколько зон: сам город Анапу и прибрежные посёлки Витязево, Джемете, Сукко, Большой Утриш, а также станицу Благовещенскую. Особый акцент сделан на восстановлении курорта после прошлогодних событий, возможности по организации корпоративного отдыха и восстановительных, диагностических программах, а также механизмы предоставления корпоративных скидок для организаций Липецкой области.

Встреча прошла при участии экспертов министерства социальной политики Липецкой области, крупных промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, профсоюзов. Стороны выразили заинтересованность в развитии сотрудничества, направленного на повышение доступности качественных оздоровительных услуг для работников предприятий Липецкой области.

Меры поддержки малого и среднего предпринимательства реализуются центром «Мой бизнес» Липецкой области по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой — правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.

«Социально ориентированные предприятия Липецкой области в первую очередь заинтересованы в здоровьесберегающих практиках для своих сотрудников. Предоставление оздоровительных курсовок – идея не новая, а проверенная годами и хорошо себя зарекомендовавшая еще с советских времен. Это и сегодня может быть очень востребованным предложением», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.