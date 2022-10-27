Новые меры обеспечения безопасности бизнеса в период проведения специальной военной операции на Украине обсудили представители служб безопасности крупнейших предприятий региона, являющихся членами Липецкой торгово-промышленной палаты, на заседании Комитета по безопасности предпринимательской деятельности.

«В текущей непростой ситуации особое значение приобретает сохранение устойчивости экономики региона. Нельзя допустить остановки работы предприятий. Мы готовы к диалогу с правительством для совместного принятия решений, направленных на реализацию всего потенциала липецкого бизнеса для обеспечения технологической независимости», – отметил президент Липецкой ТПП, директор центра «Мой бизнес» (АНО «Центр поддержки экспорта Липецкой области») Анатолий Гольцов.

Участники заседания обсудили вопросы взаимодействия с правоохранительными органами, усиления антитеррористических мероприятий и ряд других. Основными направлениями работы комитета является совершенствование законодательной базы и нормативно-правового регулирования различных отраслей, развитие системы профессиональных квалификаций и стандартизации в сфере безопасности.

«Условия для ведения бизнеса в сложившихся обстоятельствах, несомненно, меняются. Чтобы мы понимали, с какими трудностями сталкиваются наши предприниматели и какая помощь им нужна, важна их консолидация и готовность вести диалог с властью», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.