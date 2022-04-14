Делегация предпринимателей Липецкой области во главе с президентом Липецкой торгово-промышленной палаты, директором центра «Мой бизнес» Анатолием Гольцовым посетила Республику Таджикистан. В ходе делового визита представители Согдийской области Таджикистана и Липецкой области подписали в Худжанде ряд меморандумов о межрегиональном сотрудничестве в сфере роста товарооборота с/х продукции, инвестиционного и культурного сотрудничества, а также в сфере образования.

По результатам переговоров был подписаны соглашения между производственными предприятиями двух регионов: ООО «ИнтерЭкоТехнологии» и СП «Само» в сфере поставок светодиодного освещения и организации сервисного центра, ООО «ЛипецкКомплектСтрой» и ООО «Нуртекс» в сфере поставок и обработки природного камня, ООО «Евро Агро» и филиалом «Хантана Канада Инк» в сфере поставок с/х продукции и другими организациями с целью укрепления деловых межрегиональных связей, продвижения технического сотрудничества, в том числе по созданию текстильной фабрики по переработке хлопок-волокна.

«Потенциал сотрудничества между Липецкой областью и Республикой Таджикистан очень высокий. Уверен, что наше взаимодействие будет еще более эффективным», – считает глава региона Игорь Артамонов.

Анатолий Гольцов отметил, что между Липецкой торгово-промышленной палатой и Торгово-промышленной палатой Согдийской области уже подписан ряд соглашений о сотрудничестве, в 2021 году было организовано и проведено несколько успешных бизнес-миссий, по результатам которых ряд малых предприятий поставляют металлопродукцию для строительной сферы в Таджикистан.

По данным Торгового представительства РФ в Таджикистане, по итогам 2020-2021 годов 67 субъектов Российской Федерации заключили торговые отношения с Таджикистаном, 12 регионов из которых составляют почти 80% всего товарооборота с республикой, куда входят Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Липецкая и Челябинская области. Межрегиональное сотрудничество положительно отразилось на показателях товарооборота между Россией и Таджикистаном, который увеличился на 25%, составив $1,13 млрд в 2021 году.

В 2022 году также запланированы бизнес-миссии и выставки для липецких предприятий в рамках географической переориентации внешнеэкономической деятельности в Иран, Армению, Узбекистан, Киргизию, Вьетнам, Эфиопию, Казахстан, Египет.