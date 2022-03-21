Визит делегации Липецкой области в столицу Республики Беларусь Минск состоялся 15-17 марта. Представители региона обсудили с белорусскими партнерами расширение торгового взаимодействия. Организовал визит Центр поддержки экспорта Липецкой области.

Республика Беларусь на протяжении многих лет входит в пятерку основных торгово-экономических партнеров Липецкой области. У регионе работают торговые сети с белорусскими товарами, регулярно проводятся ярмарки с участием белорусских производителей. Большой популярностью среди жителей Липецкой области пользуется бытовая техника белорусского производства, мясная и молочная продукция, консервы, сельскохозяйственная техника, а также косметика и текстиль. Липецкие производители экспортируют в Беларусь бытовую технику, промышленную продукцию, металлоконструкции и изделия из металла, а также продукты питания. «Потенциал сотрудничества между Липецкой областью и Республикой Беларусь очень высокий. Уверен, что наше взаимодействие будет еще более эффективным», – считает глава региона Игорь Артамонов.

В ходе состоявшегося визита Липецкую область представили компании-экспортеры малого и среднего бизнеса. Это предприятия, специализирующиеся на проектировании и выпуске дробеметных аппаратов для металлообрабатывающей промышленности и запасных частей для российского и зарубежного оборудования по чертежам, разработке и комплексном управлении энергоэффективных и инженерных проектов в различных отраслях, промышленном и гражданском строительстве и сфере транспортной логистики, производстве прецизионных бесшовных и сварных раскатанных труб, предназначенных для изготовления гильз гидро- и пневмоцилиндров, производстве и реализации металлической продукции европейского качества, новейших исследованиях и разработках в области естественных и технических наук, производстве клейких лент и промышленной маркировки. Среди них были компании «Электрома», «ЛипецкТехноЛит», «Стройнэт», «ВСО Профиль», «Гелиос», «ЕВК», «ГК Липецк Профиль».

В первый день липецкие предприниматели приняли участие в бизнес-встрече с представителями Могилевской области. Были представлены краткие презентации российских предприятий, а также проведены двусторонние переговоры между белорусскими и липецкими компаниями. Деловая программа продолжилась встречей липецкой делегации с белорусскими партнерами в Минске. В ней приняли участие заместитель генерального директора по внешнеэкономическим связям Могилевского отделения БелТПП Татьяна Алексеева, которая выступила соорганизатором деловой поездки с белорусской стороны и представитель БелТПП в Липецкой области Валерий Золотарев. Во второй половине дня была организована встреча в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Делегация провела переговоры в том числе с рядом белорусских предприятий и организаций, по итогам которых для развития сотрудничества между Республикой Беларусь и Липецкой областью было принято решение о подготовки ответного визита белорусской делегации в Липецкую область в мае этого года.

Участники встреч отметили важность развития двусторонних отношений в экономическом сотрудничестве Белоруссии с Липецкой областью, где давние партнеры возлагают большие надежды в сегодняшней экономической ситуации на деловое сообщество, которое станет двигателем интеграционных процессов. «Республика Беларусь и Российская Федерация являются государствами – участниками Договора о создании Союзного Государства. В соответствии с Договором поставлена задача создания единого экономического пространства. В этой связи состоявшаяся бизнес-миссия липецких предпринимателей стала дальнейшим шагом в этом направлении, она будет способствовать увеличению экспорта в Беларусь продукции наших предприятий. Этому способствуют и снятые ограничения на перемещение граждан между Россией и Белоруссией, что особенно актуально с точки зрения развития торгово-экономического сотрудничества», – отмечает начальник Центра поддержки экспорта Липецкой области Василий Гольцов.