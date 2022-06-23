Делегация предпринимателей Липецкой области во главе с директором центра «Мой бизнес , президентом Липецкой торгово-промышленной палаты Анатолием Гольцовым посетила Республику Таджикистан с деловым визитом.

Участие в бизнес-миссии приняли восемь экспортно ориентированных предприятий Липецкой области, это компании, занимающиеся переработкой металла, сельхозпродукцией, производством индустриальных масел, медицинских инструментов и оборудования. Среди них: ООО «Авикс Групп», АО СЗ ФК «Аксиома», ООО «Форсаж Ойл», ООО НМФ «Амбилайф», ООО «Стройнэт», ООО «ЗМК Форвард», ООО «Металл Трейд» и ООО «ИнжНова Групп».

«Потенциал сотрудничества между Липецкой областью и Республикой Таджикистан очень высокий. Уверен, что наше взаимодействие будет еще более эффективным», – считает глава региона Игорь Артамонов.

В первый день бизнес-миссии липецкие предприниматели посетили швейную фабрику Carrera Jeanns и ряд предприятий на территории Свободной экономической зоны «Сугд», где познакомились с инвестиционной средой, налоговыми преференциями, инфраструктурой, приоритетными направлениями деятельности СЭЗ и выпускаемой продукцией. Также липечане встретились с губернатором Согдийской области Раджаббою Амадзода и обсудили перспективы экономического, инвестиционного, культурного сотрудничества и взаимодействия между Липецкой и Согдийской областями.

По завершению приема Анатолий Гольцов и Раджаббой Ахмадзода возле здания исполнительного органа государственной власти области посадили липу, привезенную из Липецка, и выразили уверенность, что дерево станет символом дружбы между странами.

В рамках мероприятий VIII Международной торговой ярмарки «Сугд-2022» в Государственном театре музыкальной комедии имени Камола Худжанди города Худжанд Липецкая делегация приняла участие в форуме. На пленарной сессии «Возможности для торговли и инвестиций и перспективы сотрудничества» Анатолий Гольцов презентовал экспортный потенциал и перспективные инвестиционные проекты Липецкой области, подробно рассказал о развитии региона, инвестиционном климате и преференциях при ведении бизнеса.

Участники обсудили возможности и потенциал реализации инвестиционных проектов, расширения сотрудничества, а также возможности увеличения экспорта товаров и услуг двух стран. Также липецкие компании представили свою продукцию на коллективном стенде региона на Международной ярмарке «Сугд-2022», провели ряд встреч и смогли наладить деловые контакты с потенциальными покупателями и партнерами и заключить предварительные договоренности о сотрудничестве.

Кроме того, состоялась встреча предпринимателей Липецкой области с председателем Согдийской области Раджаббоем Ахмадзода и представителями государственных органов и предпринимателей. Было подписано 11 соглашений о сотрудничестве между государственными органами и предпринимателями двух стран.

«Мы видим очень важную задачу — привлечь таджикских и липецких бизнесменов к совместному сотрудничеству. Не только в упаковке и в продаже своей продукции, а ещё во взаимной кооперации, совместных производствах, нахождению других рынков сбыта, потому что Таджикистан — это удивительная страна, через которую можно трансформировать свою продукцию в другие страны мира» — отметил Анатолий Гольцов.

Между липецкими компаниями и предприятиями Согдийской области уже подписан ряд соглашений о сотрудничестве, в 2021 году было организовано и проведено несколько успешных бизнес-миссий, по результатам которых ряд малых предприятий поставляют металлопродукцию для строительной сферы в Таджикистан. Прорабатываются договоренности о поставке в Таджикистан индустриальных масел и смазок, а также электротехнического оборудования, а на территорию Липецкой области – сельскохозяйственной продукции из Таджикистана.