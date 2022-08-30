Делегация предпринимателей Липецкой области во главе с директором АНО «ЦПЭ Липецкой области», президентом Липецкой торгово-промышленной палаты Анатолием Гольцовым в ходе деловой поездки посетила Стамбул. В Турции регион представили три экспортно ориентированные компании, специализирующиеся на разработке и комплексном управлении энергоэффективных инженерных проектов в различных отраслях, проектировании, разработке и производстве энергоэффективных и современных светодиодных светильников. В их числе были «Стройнэт», «ИнтерЭкоТехнологии» и «Инжнова Групп».

В рамках бизнес-миссии липецкие предприниматели провели переговоры с рядом крупнейших турецких производителей. В первый день состоялась встреча с членом правления крупнейшей Группы компаний Koç Holding и заместителем генерального директора Arçelik Фатихом Кемалем Эбичиоглу. Турецкая компания Arçelik широко представлена в Российской Федерации и занимается производством и маркетингом товаров длительного пользования, комплектующих, бытовой электроники и послепродажным обслуживанием. Стороны обсудили возможности расширения экспорта и производственной кооперации за счет сотрудничества с малыми и средними предприятиями Липецкой области.

При поддержке руководителя отделения Торгового представительства РФ в Стамбуле Артура Леонтьева и представителя Российского экспортного центра в Турции Тимура Сафина состоялись переговоры с компанией CODE Customs Consultancy Inc. Обсуждались нюансы таможенного оформления перевозки грузов и разрешительной документации для параллельного экспорта, что является важнейшим звеном процесса цепочки поставок.

Деловая программа продолжилась рабочим визитом липецкой делегации в Стамбульскую торговую палату, где прошли переговоры с заместителем председателя правления и вице-президентом Стамбульской палаты Исрафилом Куралай и директором департамента внешнеэкономических связей Стамбульской палаты Сенемом Чешмеджиоглу. Компании познакомились с возможностями, которые открывает турецкий рынок в свете последних политических и экономических решений.

«Сегодня многие регионы России рассматривают в качестве подходящего иностранного партнера именно Турцию. Мы видим перспективы сотрудничества, и проведенные встречи подтвердили интерес и турецкого бизнеса сотрудничать даже в условиях сложного «ковидного» времени и санкционного давления. В ближайшее время планируется визит турецкой бизнес-делегации при содействии Центра поддержки экспорта, что позволит большему количеству липецких предпринимателей провести детальные переговоры и продемонстрировать производственные мощности», – отметил заместитель начальника центра поддержки экспорта Липецкой области Дмитрий Степанов.

Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Липецкой области («ЦПЭ Липецкой области») создан правительством Липецкой области и Союзом «Липецкая торгово-промышленная палата». Он работает с 2017 года. «Наращиванию экспорта в регионе уделяется особое внимание. Липецкая область имеет значительный потенциал в этой сфере. Наши компании выпускают много качественной продукции, которая достойна широкого внимания и продвижения», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.