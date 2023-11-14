Воспитанник спортивной школы №9 Липецка Михаил Шкарин завоевал золото международного турнира по греко-римской борьбе «Сила традиций», который ежегодно проводит Герой России, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Карелин. Михаил выступил в составе команды ЦФО в весовой категории до 80 кг.

Проведя шесть поединков, наш борец не оставил шансов на победу своим соперникам, не отдав им ни одного балла. В напряжëнном финальном матче борцы команды ЦФО выиграли у сборной Северо-Кавказского федерального округа, тем самым завоевав золото турнира.

«Гордимся достижением юного атлета. Хочется пожелать дальнейших побед и признания», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.