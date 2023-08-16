Заслуженный мастер спорта России, трёхкратный чемпион мира по кикбоксингу, победитель первенства Европы, неоднократный чемпион страны, один из самых именитых липецких спортсменов Дмитрий Красичков накануне провел во Дворце спорта «Молодёжный» в областном центре мастер-класс для детей из Донецкой Народной Республики. 50 юных жителей городов Донецк, Ясиноватая, Енакиево, Торез, Макеевка и Юнокоммунаровск приехали для участия в образовательной смене Липецкого государственного педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского.

В рамках программы ребята из новых регионов страны отдыхают, знакомятся с университетом, городом, областью, получают много новых знаний и впечатлений, сообщили в управлении физической культуры и спорта региона. Университетские профильные образовательные смены – познавательный проект, направленный на знакомство с Россией через призму быта, искусства и городов.

Всего этим летом ЛГПУ проведет четыре образовательные смены для 80 школьников из ЛНР и ДНР. С ребятами работают преподаватели и психологи, студенты и волонтеры университета. Для детей организованы занятия и мастер-классы, спортивные соревнования и научные квесты, экскурсии по городу и музеям, посещение театров, исторических мест и достопримечательностей региона. «Забота о детях, создание условий для оздоровления юного поколения – важнейшие приоритеты деятельности органов власти», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.