Победителей конкурса «Город на прокачку», который проводился под эгидой компаний ВЭБ.РФ и VK наградили на ВДНХ в Москве. Среди них оказался ученик школы №29 Липецка 15-летний Дмитрий Кураксин со своим проектом «Мувер». Это полностью автоматизированная беспилотная электрическая транспортная система, которая напоминает наземный вагон метро или московский монорельс. Подобная технология используется в 30 городах по всему миру. По мнению девятиклассника, такое устройство достаточно дешёвое и способно решить проблему нехватки общественного транспорта и давки в час пик.

«Техническое творчество, тягу к новаторству и модернизации процессов у подрастающего поколения необходимо всячески поддерживать и помогать развивать. Многие проекты липецких школьников достаточны продуманные и актуальные, к ним можно присматриваться, брать на вооружение и даже в реализацию», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.