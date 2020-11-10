Липецкий диспансер получил от компании «Прогресс» станцию для проведения ПЦР-тестов

Компания АО «Прогресс» приобрела и передала на безвозмездной основе для Липецкого областного кожно-венерологического диспансера станцию KingFisher Flex для проведения ПЦР-тестов. Этот прибор максимально автоматизирует обработку взятых у пациентов образцов.

Выделение и очистка 96 образцов производится всего за 15-30 минут. Это не только кратно повышает производительность лаборатории, но и уменьшает риск выдачи ошибочных результатов из-за человеческого фактора.

«Прогресс – это, в первую очередь, люди, – комментирует генеральный директор компании Наталья Медунова. – А там, где люди, там и наша ответственность за их здоровье. Мы прекрасно понимаем, что ПЦР-тест сейчас является единственной возможностью понять, болен человек коронавирусом или у него ОРВИ. И чем быстрее будут проводиться тесты, тем лучше для всех. Липецк – наш домашний регион, поэтому «Прогресс» решил внести свою лепту в борьбу с пандемией и подарил самую современную станцию для автоматизации ПЦР-тестов одной из областных лабораторий».

Важность своевременного теста на COVID-19 отметила и главный врач ОКВД Любовь Сухова.

«Производительность увеличилась в 1,5-2 раза, это в сложившихся обстоятельствах крайне важно», – подчеркнула она.

«Сегодня нашим врачам очень важна поддержка и власти, и бизнес-сообщества, и каждого жителя Липецкой области. Медицинские работники – герои нашего времени, и все мы это сейчас видим. Они являются главными творцами успеха в противодействии COVID-19, начиная с мер профилактики и до спасения больных в операционной. Врачи всегда были военнообязанными, и сегодня люди в белых халатах каждый день, как на войне. Они ежедневно вступают в борьбу за жизнь других, рискуя собственным здоровьем. Их труд заслуживает восхищения», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.