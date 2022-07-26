Резидент липецкого Технопарка Марина Самаева представила свою коллекцию детской одежды на столичном подиуме. Предприниматель приняла участие в фестивале моды и роста «Зелёный подиум», который прошёл в Москве. Представленные липчанкой наряды декорированы принтами по мотивам русских сказок. Среди всех участников это была единственная коллекция на подобную тематику. Всего свои работы показали более 70 дизайнеров и производителей одежды из России и стран СНГ.

«Многие предприниматели региона сегодня используют появившиеся возможности, развивают бизнес, занимаются импортозамещением, развиваются. Мы приветствуем и поддерживаем такие проекты», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Марина Самаева реализует проект по производству собственного бренда детской одежды «Перо сойки». Он направлен на развитие и знакомство детей с культурой и традициями народов России. Принты создаются совместно с психологами и педагогами, с учётом модных тенденций, трендов и потребностей современных детей, а также их родителей, сообщает пресс-служба липецкой мэрии.

«Сейчас с российского рынка ушли многие популярные бренды. Это отличный шанс заявить о себе. Благодаря таким мероприятиям есть возможность познакомить людей с отечественной продукцией, а также найти партнёров для реализации совместных креативных идей и продвижения», – рассказала Марина Самаева.