Закрытие концертного сезона липецкий Дом музыки отметит программой «Фантастическая история» 8 июня. В исполнении симфонического оркестра, камерного хора и солиста прозвучат музыкальные мистические произведения нескольких веков. Гости услышат арию Царицы ночи из оперы «Волшебная флейта» Вольфганга Амадея Моцарта, арию Шемаханской царицы из оперы «Золотой петушок» Николая Римского-Корсакова, сочинение «Ночь на лысой горе» Модеста Мусоргского, четвертую часть из «Фантастической симфонии» («Шествие на казнь») Гектора Берлиоза, главную тему из саундтрека с хором к фильму «Мастер и Маргарита» Игоря Корнелюка и другие произведения.

Концерт приурочен к эксклюзивной выставке в Доме музыки. На ней представлены девять графических иллюстраций, офортов, отца и сыновей Траугот к роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Работы выполнены в начале XX века. Тираж офортов – 30 единиц. В Доме музыки можно увидеть экземпляр №30. Работы предоставлены из частной коллекции.

«Поклонники музыкального искусства обязательно оценят необычную программу Дома музыки. К подготовке концертов здесь всегда подходят с выдумкой, стараются удивить, произвести впечатление», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Мероприятия Дома музыки доступны по Пушкинской карте. Справки по телефонам: 8 (4742) 43-10-31, 8 (4742)43-24-65.