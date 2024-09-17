Липецкий Дом музыки откроет IX концертный сезон 20 сентября в 19:00. В рамках фестиваля «Современное в традициях» будет представлен концерт «Загадка». Выступят лауреат Всесоюзного и международных фестивалей Липецкий симфонический оркестр, художественный руководитель и главный дирижер — Константин Барков, лауреат Всероссийских и международных конкурсов Липецкий камерный хор, художественный руководитель и главный дирижер — заслуженный артист России Игорь Цилин. Солист – Татьяна Абдулина (сопрано).

Прозвучат: «Энигма. Вариации» для оркестра, op. 36 английского композитора Эдуарда Элгара, «Музыка сфер» для оркестра, хора, органа и сопрано, op. 128 датского композитора Руда Ланггорда. Причем «Музыка сфер» впервые будет исполнена в России. «Жить и творить на земле, и в то же время мечтать о неизвестных загадках космоса и мироздания – оба композитора пытаются разгадать наш мир средствами музыкального восприятия и предлагают свои неслучайные ответы», — пояснили в Липецком симфоническом оркестре смысл названия концерта «Загадка». Доступны билеты по Пушкинской карте. Справки по телефонам: +7(4742)43-10-31, 43-24-65.

«Открытие концертного сезона – всегда радостное событие для поклонников музыки. Липецкий Дом музыки всегда подходит к подготовке концертов очень тщательно, чтобы не только не разочаровать своих постоянных посетителей, но и обрести новых, которым такое искусство придется по душе, вдохновит ходить на концерты и с нетерпением ждать новых постановок», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.