Липецкий Дом музыки представит Пасхальную выставку 22 апреля

Пасхальная выставка «И слышен звон колоколов» будет представлена в Доме музыки в Липецке с 22 апреля по 30 мая. На ней можно увидеть больше 30 работ местного художника Александра Леликова. Вход свободный.

Александр Леликов родился в 1962 году в Липецке. Окончил Рязанское художественное училище, 30 лет возглавляет народную студию изобразительного искусства в ОЦКНТ. Участник областных и зональных выставок. Его работы хранятся в Липецком областном краеведческом музее, музее «Городская управа», музее Задонска и частных коллекциях.

«Среди липчан много выдающихся деятелей искусства. Знакомство с их творчеством помогает понять менталитет жителей, их взгляд на жизнь и традиции липецкого края в культуре», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.