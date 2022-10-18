Концерт «Сокровище кельтов» с необычным сочетанием инструментов – саксофон, кларнет, шотландская волынка, ирландский вистл и орган, состоится 19 октября в липецком Доме музыки. Зрители услышат импровизации музыкантов группы Олега Матвеева «Classy Jazz», смогут оценить красоту и звучание органных мелодий в исполнении Юлии Икониковой.

В их исполнении прозвучат шотландская народная песня «Гектор-Герой», кельтские мелодии, ирландские народные песни «Птица роняет перо» и «Рил старой волынки», «Славянская фантазия» (автор — Олег Матвеев), английская народная песня «Зеленые рукава», другие произведения. В композициях, аранжированных Олегом Матвеевым, соединены архаичные мотивы кельтов, стилистика современного джаза и потрясающая энергетика классического органа. Посетить концерт можно по Пушкинской карте.

«Главные выставочные и концертные площадки, музеи, галереи и театры постоянно предлагают жителям Липецкой области новые интересные программы. Культурная жизнь региона разнообразна и интересна. А такие концерты делают ее еще ярче, дают возможность увидеть разные грани искусства», – считает губернатор Игорь Артамонов.