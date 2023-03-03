Открытие персональной выставки Татьяны Кузнецовой (1966-2016) «И только полет на пронзительный Свет» состоится в воскресенье, 5 марта, в 15.00 в Доме музыки в Липецке. Это художник с необычной, но абсолютно поэтической судьбой, говорят о ней коллеги.

«Татьяна Кузнецова наделена необычайной возможностью видеть и чувствовать окружающий мир. Она прожила недолгую жизнь, но яркую, оставив весьма заметный след в искусстве, хотя была закрытым человеком», – рассказали организаторы выставки.

Вернисаж откроется с участием артистов Дома музыки, вход свободный. Выставка продлится до 27 марта.