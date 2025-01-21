Больше 70 арт-предметов, повествующих о ратном подвиге русских воинов, представит липецкий Дом музыки с 27 января по 28 февраля на выставке «Время героев» (6+). Гости увидят живопись, графику, изделия декоративно-прикладного искусства от членов Союза художников России Екатерины Григорьевой, Натальи Дмитриевой, Татьяны Жебылевой, Светланы Пастуховой, Елены Смолеевской, художника Дмитрия Викулина. Вход на выставку свободный.

«Выставка может стать не только источником культурного обогащения, но и возможностью для глубокого осмысления исторических событий через призму искусства», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.