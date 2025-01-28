Липецкий Дом музыки в партнерстве с областным журналом «Золотой ключик» объявляет об открытии четвертого Межрегионального конкурса детского рисунка и сочинений «Музыкальные истории-2025». Конкурс проводится раз в два года для приобщения подрастающего поколения к высоким образцам музыкального искусства и передачи своего восприятия музыки посредством живописи и литературы. К участию приглашаются учащиеся российских общеобразовательных и художественных школ, художественных отделений школ искусств, художественных студий Домов и Центров детского творчества.

Конкурс проводится в трёх возрастных категориях: младшая возрастная группа – от 5 до 9 лет, средняя возрастная группа – от 10 до 14 лет, старшая возрастная группа – от 15 до 17 лет. Номинации: живопись, литература. Прием работ проходит с 1 февраля по 17 марта. С 20 по 24 марта их оценят члены жюри. Награждение победителей состоится до 31 марта. Заявки и конкурсные работы принимаются до 17 марта включительно в МУ «Липецкий Дом музыки» (Липецк, улица Осипенко, 18, кабинет 10). С положением конкурса можно ознакомиться на сайте доммузыки48.рф.

«Подобные конкурсы способствуют воспитанию музыкального вкуса у детей. А это не только обогащает их жизнь культурно, но и способствует всестороннему развитию личности», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.