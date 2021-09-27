Липецкий Дом музыки стал одним из победителей конкурса Президентского фонда культурных инициатив, выиграв грант на реализацию проекта «Сергей Василенко. Оживляя легенду». Речь идет о нашем земляке, композиторе, педагоге, дирижере и просветителе, чей жизненный путь и творчество стали примером служения Отечеству и оказали воздействие на формирование других композиторов, ставших впоследствии классиками советской музыки. «Сохранить историю и память о талантливых уроженцах липецкой земли для будущих поколений – наш долг», – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов. Сроки реализации проекта – с октября 2021 года по декабрь 2022-го.

«В 2022 году исполняется 150 лет со дня рождения этого великого русского композитора, – рассказала художественный руководитель Дома музыки, автор проекта Наталья Сосновская. – В идее создания проекта нас поддержали и, я надеюсь, будут и дальше помогать управление культуры и туризма Липецкой области, департамент культуры администрации города Липецка. Сегодня имя Сергея Василенко и его творческое наследие несправедливо забыто. Его дарование по степени значимости современники заслуженно ставили рядом с мастерством таких столпов русской музыки, как Николай Римский-Корсаков, Модест Мусоргский, Сергей Рахманинов. В его операх, балетах, сочинениях для оркестра, вокальной и камерной музыке органично сплелись фольклорные мотивы, стилистическая «многонациональность», красочность звучания, широта выбора сюжета и советский реализм. Это тип музыканта-универсала, характерный для русской культуры, когда интенсивность творчества, охватывающая все музыкальные жанры, соединяется с педагогической работой и одновременно он создает цикл “Исторических концертов”, ставший вехой в музыкальной жизни нашей страны».

Как сообщили в Доме музыки, проект предполагает посвященный композитору цикл из 40 лекций-концертов и тематических встреч для учащихся общеобразовательных школ, а также пять концертов в Липецке, Ельце, Усмани, Задонске, деревне Царевка Долгоруковского района. Главным из концертов станет исполнение кантаты Василенко «Сказание о граде великом Китеже и тихом озере Светояре». Кроме того, состоятся мастер-классы для талантливых детей Липецкой области и музыковедческая конференция с привлечением ведущих педагогов Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, педагогов и студентов Липецкого областного колледжа искусств имени К.Н. Игумнова. Конференция будет транслироваться в социальных медиа.

В проекте заложено создание сайта, который даст возможность не только познакомиться с биографией композитора, но и послушать его музыку, узнать материалы конференции, посмотреть документальный фильм, в основу которого будут положены воспоминания Василенко, архивные документы и интервью. Вместе с Домом музыки в проекте будут участвовать Липецкая государственная филармония и колледж искусств имени К.Н Игумнова.