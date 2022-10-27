Большим итоговым концертом завершится проект Дома музыки «Сергей Василенко. Оживляя легенду», созданный при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив. Творческое событие состоится 31 октября. В Областном центре культуры народного творчества и кино выступят Липецкий симфонический оркестр, Липецкий камерный хор, Камерный хор имени С.В. Рахманинова из Тамбова, солисты Липецкой государственной филармонии «Унион» (вокал) и солисты из Москвы (валторна, труба). Дирижер программы – заслуженный артист России Владислав Булахов (Москва).

В этом году исполнилось 150 лет со дня рождения выдающегося русского и советского композитора, народного артиста РСФСР Сергея Никифоровича Василенко, чьи детские годы и юность прошли в родовом имении Царевка (ныне деревня Царевка Долгоруковского района). Дом музыки своим проектом, посвященным творчеству великого земляка, поставил цель оживить память о композиторе и вернуть его имя в культурное пространство России. Для этого были созданы сайт и документальный фильм, рассказывающие о жизни и творчестве маэстро, проведены мастер-классы, лекции-беседы и научно-практическая конференция, по итогам которой издан сборник. Также прошли концерты по произведениям Василенко в Долгоруково, Ельце, Задонске, Усмани, Липецком музыкальном колледже искусств имени К.Н. Игумнова и на ХVIII Международном форуме «Задонские Свято-Тихоновские образовательные чтения» в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского.

«Уроженцы липецкой земли, прославившиеся своими делами и талантами, – это достояние региона. Наш долг сохранять память о них для будущих поколений», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.