Все средства от продажи билетов на дополнительный спектакль «Касатка» по пьесе Алексея Толстого в постановке Геннадия Балабанова, который Липецкий драматический театр на Соколе показал на днях при полном аншлаге, будут направлены на помощь мобилизованным и военнослужащим в зону СВО. Как сообщили в театре, акцию активно поддержали УМВД России по Липецкой области и его Общественный совет, управление Росгвардии по региону и липецкий областной штаб общественной поддержки «Своих не бросаем».

Добрые дела сегодня очень нужны России, считает губернатор Игорь Артамонов. «Мы сплотились еще больше, и каждый житель Липецкой области старается поддержать земляков в зоне СВО. Липчане защищают наш мир и нашу Родину. Их мужество и отвага служат для нас примером. Мы обязательно дождемся их возвращения с победой. Многие спрашивают, как помочь нашим ребятам. Если что-то понадобится, то в штабе «Своих не бросаем» подскажут. Пункт сбора гуманитарной помощи работает там же», – сказал Игорь Артамонов.

Он добавил, что в Липецкой области дополнительно поручено всем органам власти оказывать максимальное содействие семьям мобилизованных граждан в решении возникающих вопросов – от устройства ребенка в детский сад до оформления выплат.