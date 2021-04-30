Помните эффектное видео о русской Кибердеревне, ставшее популярным на Ютубе? Там, где с хозяйством сельскому жителю помогают управляться роботы производства «Ижевск Дайнемикс». Они пасут скот, рубят лес, доят коров, занимаются стройкой и другими делами.

Так вот, вчера на просторах Интернета появилось стилизованное под кибер-тему видео, где можно увидеть знакомый нам Липецк.

Местные умельцы смонтировали короткий ролик, в котором герой в 2077 году наигрывает грустную мелодию на гитаре. На заднем плане – драмтеатр, превратившийся в “Кибер Банк”, рядом отдыхают одетые в скафандрах люди, гуляет металлическое подобие собаки, стоит припаркованная машина неизвестной марки и появляются диковинные летающие аппараты.